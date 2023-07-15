Новокшонова мама Марии
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец мамы Марии
Мать: Матушка мамы Марии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новокшонов Семен Осипович
Отец ребёнка: Новокшонов Осип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новокшонов Василий Осипович
Отец ребёнка: Новокшонов Осип
Рождение ребёнка
10.08.1895
Дочь: Чухарева (Новокшонова) Мария Осиповна
Отец ребёнка: Новокшонов Осип