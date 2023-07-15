Новокшонова мама Марии — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовокшонова мама Марии

Новокшонова мама Марии

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец мамы Марии

Мать: Матушка мамы Марии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокшонов Семен Осипович

Отец ребёнка: Новокшонов Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокшонов Василий Осипович

Отец ребёнка: Новокшонов Осип

Рождение ребёнка
10.08.1895

Дочь: Чухарева (Новокшонова) Мария Осиповна

Отец ребёнка: Новокшонов Осип

Мы используем куки для улучшения работы сайта.