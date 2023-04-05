Ссууххушин Олег Виктторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ссууххушин Олег Виктторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухушин Виктор Андронидович

Мать: Сухушина Татьяна Дмитриевна

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