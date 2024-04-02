Зимницкая Елена Феликсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимницкая Елена Феликсовна

Место рождения

Бошня, Ивановский район, Брестская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бошня, Ивановский район, Брестская область
Смерть
1982
Лядовичи, Ивановский район, Брестская область
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