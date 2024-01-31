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Медведев Иван Федорович

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Место рождения

Середа-Упино, Нерехотский уезд, Костромская губерния

Дата рождения

01.03.1894

Дата смерти

25.05.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Озерова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1915

Сын: Медведев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Медведева Озерова Елизавета Ивановна

Смерть
25.05.1938

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