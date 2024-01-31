Медведев Иван Федорович
Место рожденияСереда-Упино, Нерехотский уезд, Костромская губерния
Дата рождения01.03.1894
Дата смерти25.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1915
Сын: Медведев Валентин Иванович
Мать ребёнка: Медведева Озерова Елизавета Ивановна
Смерть
25.05.1938