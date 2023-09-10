Рогоза (Будаева) Таисия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Асатурян (Рогоза) Ильпида Николаевна
Отец ребёнка: Рогоза Николай Павлович
Рождение ребёнка
16.12.1939
Дочь: Голодова (Рогоза) Аликонида Николаевна
Отец ребёнка: Рогоза Николай Павлович
Смерть
Неизвестно