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Фярхижамал

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1894

Сын: Мифтяхов Хусеин

Отец ребёнка: Сафиханов Мифтяхетдин

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мифтяхетдинов Фейзулла

Отец ребёнка: Сафиханов Мифтяхетдин

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович

Отец ребёнка: Сафиханов Мифтяхетдин

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1908

Сын: Мифтяхетдинов Хамидулла

Отец ребёнка: Сафиханов Мифтяхетдин

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мифтяхетдинов Абдулкаюм

Отец ребёнка: Сафиханов Мифтяхетдин

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
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