Фярхижамал
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мифтяхов Хусеин
Отец ребёнка: Сафиханов Мифтяхетдин
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Сафиханов Мифтяхетдин
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мифтяхов Хайрулла Мифтяхетдинович
Отец ребёнка: Сафиханов Мифтяхетдин
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Сафиханов Мифтяхетдин
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Сафиханов Мифтяхетдин
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно