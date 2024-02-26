Соя (Кучерова) Неля
Место рожденияКраматорск
Дата рождения09.08.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1962
Отец: Кучеров Виктор
Мать: Кучерова Зинаида
Краматорск
Образование
С ?.09.1980 по ?.06.1985
Ровно
Украинский институт инженеров водного хозяйства | инженер- гидротехник
Бракосочетание
03.02.1984
Муж: Соя Владимир
Ровно
Рождение ребёнка
18.09.1984
Дочь: Кулешова Елена
Отец ребёнка: Соя Владимир
Краматорск
Рождение ребёнка
11.05.1986
Сын: Соя Сергей
Отец ребёнка: Соя Владимир
Волгодонск
Место жительства
Неизвестно