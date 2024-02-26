Соя (Кучерова) Неля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соя (Кучерова) Неля

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Место рождения

Краматорск

Дата рождения

09.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1962

Отец: Кучеров Виктор

Мать: Кучерова Зинаида

Краматорск
Образование
С ?.09.1980 по ?.06.1985
Ровно
Украинский институт инженеров водного хозяйства | инженер- гидротехник
Бракосочетание
03.02.1984

Муж: Соя Владимир

Ровно
Рождение ребёнка
18.09.1984

Дочь: Кулешова Елена

Отец ребёнка: Соя Владимир

Краматорск
Рождение ребёнка
11.05.1986

Сын: Соя Сергей

Отец ребёнка: Соя Владимир

Волгодонск
Место жительства
Неизвестно
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