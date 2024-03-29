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Пажитнов Тимофей Панферович
Пажитнов Тимофей Панферович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Пол
Мужской
Отец
Пажитнов Панфер Евстафьевич
1808 г.р.
Мать
Пажитнова Анастасия
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Пажитнов Панфер Евстафьевич
Мать:
Пажитнова Анастасия
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