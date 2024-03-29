Пажитнов Тимофей Панферович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пажитнов Тимофей Панферович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Пажитнов Панфер Евстафьевич

Мать: Пажитнова Анастасия

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