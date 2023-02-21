Бельских Исидор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бельских Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бельских Василий Исидорович
Мать ребёнка: Бельских Пелагея Агеевна
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Бельских Степан Исидорович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Акилина Исидоровна
Мать ребёнка: Бельских Пелагея Агеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Параскева Исидоровна
Мать ребёнка: Бельских Пелагея Агеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бельских Пелагея Агеевна
Смерть
Неизвестно