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Бельских Исидор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бельских Дмитрий Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бельских Василий Исидорович

Мать ребёнка: Бельских Пелагея Агеевна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Бельских Степан Исидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Акилина Исидоровна

Мать ребёнка: Бельских Пелагея Агеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Параскева Исидоровна

Мать ребёнка: Бельских Пелагея Агеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельских Пелагея Агеевна

Смерть
Неизвестно
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