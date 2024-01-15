Краснова Августа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Копейкина Марья Николаевна
Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович
Рождение ребёнка
19.01.1884
Сын: Краснов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович
Рождение ребёнка
После 1885
Сын: Краснов (титов) Сергей Николаев
Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно