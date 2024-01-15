Краснова Августа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснова Августа Васильевна

Краснова Августа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Копейкина Марья Николаевна

Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1884

Сын: Краснов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1885

Сын: Краснов (титов) Сергей Николаев

Отец ребёнка: Краснов (титов) Николай Павлович

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов (титов) Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close