Тухтаметов Акиф Муталипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухтаметов Акиф Муталипович

Место рождения

Омская обл., Колосовский р-н, д. Нарыбкино

Дата рождения

01.05.1927

Дата смерти

?.06.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1927

Отец: Тухтамедов Муталлип

Мать: не указана

Омская обл., Колосовский р-н, д. Нарыбкино
Третий ребенок
Рождение ребёнка
21.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамзина Хамида

с.Большие Туралы (Олы Уыш) Омская обл.
Рождение ребёнка
10.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамзина Хамида

д. Большие-Туралы Омской обл
Рождение ребёнка
20.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамзина Хамида

д. Большие-Туралы Омской обл
Рождение ребёнка
08.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамзина Хамида

д. Большие-Туралы Омской обл
Военная служба
Неизвестно
Тухтаметов Акиф Мутолинович Картотека моряков Дата рождения: 01.05.1927 Место рождения: Омская обл., Колосовский р-н, д. Нарыбкино Дата поступления на службу: 23.11.1944 Воинское звание: краснофлотец ... Показать все
Смерть
?.06.1992
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