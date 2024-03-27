Тухтаметов Акиф Муталипович
Место рожденияОмская обл., Колосовский р-н, д. Нарыбкино
Дата рождения01.05.1927
Дата смерти?.06.1992
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1927
Отец: Тухтамедов Муталлип
Омская обл., Колосовский р-н, д. Нарыбкино
Третий ребенок
Рождение ребёнка
21.02.1958
с.Большие Туралы (Олы Уыш) Омская обл.
Рождение ребёнка
10.11.1960
д. Большие-Туралы Омской обл
Рождение ребёнка
20.03.1963
д. Большие-Туралы Омской обл
Рождение ребёнка
08.06.1967
д. Большие-Туралы Омской обл
Военная служба
Неизвестно
Тухтаметов Акиф Мутолинович Картотека моряков Дата рождения: 01.05.1927 Место рождения: Омская обл., Колосовский р-н, д. Нарыбкино Дата поступления на службу: 23.11.1944 Воинское звание: краснофлотец ... Показать все
Смерть
?.06.1992