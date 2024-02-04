Хамидуллина Эльмира Фаридовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамидуллина Айгуль Ганиевна
Отец ребёнка: Хамидуллин Гани Сафиюллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.2005
Сын: Хамидуллин Наиль Ганиевич
Отец ребёнка: Хамидуллин Гани Сафиюллович