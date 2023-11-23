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Василевская (Богородская) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильевский Николай Александров

Рождение ребёнка
22.11.1898

Дочь: (Васильевская) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров

Рождение ребёнка
21.05.1900

Дочь: (Васильевская) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров

Рождение ребёнка
30.06.1901

Сын: Васильевский Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров

Рождение ребёнка
02.01.1904

Дочь: (Васильевская) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров

Рождение ребёнка
22.01.1905

Дочь: Покровская (Василевская) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров

Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: (Васильевская) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров

Рождение ребёнка
15.11.1908

Сын: Васильевский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров

Рождение ребёнка
14.06.1911

Дочь: (Васильевская) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров

Рождение ребёнка
20.07.1917

Сын: Васильевский Борис Николаевич

Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров

Смерть
05.05.1967
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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