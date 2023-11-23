Василевская (Богородская) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.05.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Васильевская) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров
Дочь: (Васильевская) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров
Сын: Васильевский Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров
Дочь: (Васильевская) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров
Дочь: Покровская (Василевская) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров
Дочь: (Васильевская) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров
Сын: Васильевский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров
Дочь: (Васильевская) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров
Сын: Васильевский Борис Николаевич
Отец ребёнка: Васильевский Николай Александров