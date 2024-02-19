Плахин Степан Дормидонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плахин Степан Дормидонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плахин Дормидонт Николаевич

Мать: Плахина Матрена Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Плахино, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Плахино, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Плахино, Колосовский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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