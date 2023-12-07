Цыпляков Яков Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Цыпляков Афанасий
Рождение ребёнка
06.05.1907
Сын: Цыпляков Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Цыплякова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
23.09.1917
Сын: Цыпляков Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Цыплякова Фекла Яковлевна
д. Каменка, Атюрьевский район
Смерть
Неизвестно