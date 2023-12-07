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Цыпляков Яков Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Цыпляков Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1907

Сын: Цыпляков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Цыплякова Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
23.09.1917

Сын: Цыпляков Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Цыплякова Фекла Яковлевна

д. Каменка, Атюрьевский район
Смерть
Неизвестно
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