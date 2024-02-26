Леонова Домна Кузьми (Нична)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиДо 1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Леонов Иван Федотов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Евгения Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Иван Федотов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Леонов Андрей Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Иван Федотов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Иван Федотов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1774