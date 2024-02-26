Леонова Домна Кузьми (Нична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Домна Кузьми (Нична)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

До 1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Леонов Иван Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Иван Федотов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Евгения Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Иван Федотов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Леонов Андрей Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Иван Федотов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Иван Федотов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Иван Федотов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1774
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