(Булгакова) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Булгакова) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булгаков Фёдор Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сосунов Иван Мелентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосунов Иван Мелентьевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сосунов Иван Мелентьевич

Смерть
Неизвестно

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