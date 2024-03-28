(Булгакова) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булгаков Фёдор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сосунов Иван Мелентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сосунов Иван Мелентьевич
Смерть
Неизвестно