Жамалетдинов Раис Рамазанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамалетдинов Раис Рамазанович

Место рождения

Москва

Дата рождения

1947

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Жамалетдинов Рамазан

Мать: (Мусина) Садия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2013

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