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Соколов Александр Артемьевич

Место рождения

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.06.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1891 ст.

Отец: Соколов Артемий Павлович

Мать: Соколова Елена Архиповна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
10.06.1891 ст.
Никольское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крещен в Андогской Богоявленской Церкви Череповецкого уезда Новгородской области Восприемник - Ефим Архипов деревни Терпеново
Рождение ребёнка
08.03.1918 ст.

Дочь: Белова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Леонтьевна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.10.1922

Дочь: Соколова Таисья Александровна

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Леонтьевна

Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1927

Сын: Соколов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Леонтьевна

Место жительства
10.06.1931
В похозяйственной книге деревни Бобровка на 1934 год Александр Артемьевич числится главой семьи. Русский, грамотный, колхозник. Состоит в колхозе с 10 июня 1931 года (сельхозартель Долгуша). Инвалид т... Показать все
Вступление в колхоз
10.06.1931
Вступил в сельхозартель Долгуша одновременно с женой
Рождение ребёнка
30.03.1932

Сын: Соколов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Соколова Анна Александровна

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Леонтьевна

В МК место рождения указано как Андогская волость
Место жительства
1939
Куликово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Уезжал с семьей в хутор Бобровка, далее в хутор Долгуша, где числится главой семьи в похозяйственных книгах 1934 года, но уже в 1935 в похозяйственных книгах Долгуши не числится, зато сын Петр отмечае... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Татьяна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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