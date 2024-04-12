Соколов Александр Артемьевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1891 ст.
Отец: Соколов Артемий Павлович
Мать: Соколова Елена Архиповна
Крещение
10.06.1891 ст.
Никольское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крещен в Андогской Богоявленской Церкви Череповецкого уезда Новгородской области Восприемник - Ефим Архипов деревни Терпеново
Рождение ребёнка
08.03.1918 ст.
Дочь: Белова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
17.10.1922
Дочь: Соколова Таисья Александровна
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
15.02.1927
Сын: Соколов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Леонтьевна
Место жительства
10.06.1931
В похозяйственной книге деревни Бобровка на 1934 год Александр Артемьевич числится главой семьи. Русский, грамотный, колхозник. Состоит в колхозе с 10 июня 1931 года (сельхозартель Долгуша). Инвалид т... Показать все
Вступление в колхоз
10.06.1931
Вступил в сельхозартель Долгуша одновременно с женой
Рождение ребёнка
30.03.1932
Сын: Соколов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Соколова Анна Александровна
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Леонтьевна
В МК место рождения указано как Андогская волость
Место жительства
1939
Уезжал с семьей в хутор Бобровка, далее в хутор Долгуша, где числится главой семьи в похозяйственных книгах 1934 года, но уже в 1935 в похозяйственных книгах Долгуши не числится, зато сын Петр отмечае... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно