Стогова Васса Антонова
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти06.03.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Стогова) Катерина Пахомова
Отец ребёнка: Стогов Пахом Егорович
Бракосочетание
13.11.1808
Рождение ребёнка
13.10.1809
Дочь: (Стогова) Праскева Пахомова
Отец ребёнка: Стогов Пахом Егорович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Стогов Пахом Егорович
Смерть
06.03.1854
Причина смерти: опухолью