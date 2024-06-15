Стогова Васса Антонова 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтогова Васса Антонова

Стогова Васса Антонова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

06.03.1854

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стогов Пахом Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Стогова) Катерина Пахомова

Отец ребёнка: Стогов Пахом Егорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.11.1808

Муж: Стогов Пахом Егорович

Рождение ребёнка
13.10.1809

Дочь: (Стогова) Праскева Пахомова

Отец ребёнка: Стогов Пахом Егорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Стогов Михаил Пахомович

Отец ребёнка: Стогов Пахом Егорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.03.1854
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: опухолью

Мы используем куки для улучшения работы сайта.