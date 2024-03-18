Скрябин Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скрябин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрябина Юлия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрябина Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Скрябина Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скрябина Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрябина Оксана
Смерть
Неизвестно