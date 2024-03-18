Скрябин Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрябин Виктор

Мать: Елисеева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрябина Юлия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрябина Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Скрябина Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Артур Андреевич

Мать ребёнка: Скрябина Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Оксана

Смерть
Неизвестно

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