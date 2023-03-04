Фишев Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФишев Пётр Григорьевич

Фишев Пётр Григорьевич

Место рождения

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)

Дата рождения

1680

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Фишев Григорий Иванович

Мать: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Палкина Василиса Петрова

Мать ребёнка: Фишева Татьяна Ермолаева

Рождение ребёнка
1709

Сын: Фишев Аксен Петрович

Мать ребёнка: Фишева Татьяна Ермолаева

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1718

Сын: Фишев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Фишева Татьяна Ермолаева

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фишева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фишева Татьяна Ермолаева

Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
1756
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close