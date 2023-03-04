Фишев Пётр Григорьевич
Место рожденияд. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Дата рождения1680
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Фишев Григорий Иванович
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Палкина Василиса Петрова
Мать ребёнка: Фишева Татьяна Ермолаева
Рождение ребёнка
1709
Сын: Фишев Аксен Петрович
Мать ребёнка: Фишева Татьяна Ермолаева
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: Фишева Татьяна Ермолаева
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фишева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фишева Татьяна Ермолаева
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
1756