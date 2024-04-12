Андрианова (Клигина) Валентина Ильинична
Место рождения
Дата рождения18.02.1927
Дата смерти2022
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927
Отец: Клигин Илья Митрофанович
Мать: Клигина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
31.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрианов Степан Осипович
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрианов Степан Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2022
Москва, город федерального значения Москва