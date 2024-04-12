Андрианова (Клигина) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова (Клигина) Валентина Ильинична

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Место рождения

Токарёвка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

18.02.1927

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927

Отец: Клигин Илья Митрофанович

Мать: Клигина Анна Васильевна

Токарёвка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрианов Степан Осипович

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрианов Степан Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Степан Осипович

Смерть
2022
Москва, город федерального значения Москва
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