Петрович (Стапкевич) Ульяния Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович (Стапкевич) Ульяния Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Стапкевич Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1838

Муж: Петрович Михаил Фёдорович

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
01.11.1839

Сын: Петрович Никодим Михайлович

Отец ребёнка: Петрович Михаил Фёдорович

г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
07.10.1840

Сын: Петрович Яков Михайлович

Отец ребёнка: Петрович Михаил Фёдорович

г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1841

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Петрович Михаил Фёдорович

г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1841

Дочь: Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Петрович Михаил Фёдорович

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
02.04.1849

Сын: Петрович Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Петрович Михаил Фёдорович

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
05.01.1852

Сын: Петрович Иван Михайлович

Отец ребёнка: Петрович Михаил Фёдорович

г. Пинск, Минская губ.
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