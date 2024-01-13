Петрович (Стапкевич) Ульяния Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Стапкевич Матвей
Бракосочетание
23.10.1838
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
01.11.1839
Сын: Петрович Никодим Михайлович
Отец ребёнка: Петрович Михаил Фёдорович
г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
07.10.1840
Отец ребёнка: Петрович Михаил Фёдорович
г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1841
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Петрович Михаил Фёдорович
г. Пинск, Минская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
13.11.1841
Дочь: Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Петрович Михаил Фёдорович
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
02.04.1849
Сын: Петрович Иосиф Михайлович
Отец ребёнка: Петрович Михаил Фёдорович
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
05.01.1852
Отец ребёнка: Петрович Михаил Фёдорович
г. Пинск, Минская губ.