Кириленко / Кириченко / Евсений Семионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Евсений Семионович

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
25.07.1869

Дочь: Анна Евсеевна

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Стефанида Ануфриевна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1869г.лист № 281,зап.№ 46, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3906
Бракосочетание
До 1869

Жена: Кириленко/кириченко/ Стефанида Ануфриевна

Рождение ребёнка
14.09.1871

Дочь: Евфимия Евсеньевна

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Стефанида Ануфриевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1871г.лист № 168,зап.№ 38, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-4114.
Смерть
Неизвестно
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