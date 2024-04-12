Кириленко / Кириченко / Евсений Семионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
25.07.1869
Дочь: Анна Евсеевна
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Стефанида Ануфриевна
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1869г.лист № 281,зап.№ 46, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3906
Бракосочетание
До 1869
Рождение ребёнка
14.09.1871
Дочь: Евфимия Евсеньевна
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Стефанида Ануфриевна
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1871г.лист № 168,зап.№ 38, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-4114.
Смерть
Неизвестно