Широбокова (Гущина) Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти14.05.1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.1863 ст.
Андрей Андреевич Широбоков, Леонтий Потапович Тронин, Иван Афанасьевич Кожевников, Ефим Петрович Тронин
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.
Дочь: Широбокова Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: Широбоков Емельян Егорович
Рождение ребёнка
10.03.1870 ст.
Сын: Широбоков N
Отец ребёнка: Широбоков Емельян Егорович
Смерть
14.05.1870 ст.
От чахотки
Похороны
16.05.1870 ст.