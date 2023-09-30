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Широбокова (Гущина) Мария Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

14.05.1870 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.07.1863 ст.

Муж: Широбоков Емельян Егорович

Зюзино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Андрей Андреевич Широбоков, Леонтий Потапович Тронин, Иван Афанасьевич Кожевников, Ефим Петрович Тронин
Рождение ребёнка
01.01.1865 ст.

Дочь: Широбокова Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Широбоков Емельян Егорович

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1870 ст.

Сын: Широбоков N

Отец ребёнка: Широбоков Емельян Егорович

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.05.1870 ст.
Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
От чахотки
Похороны
16.05.1870 ст.
Зюзино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

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