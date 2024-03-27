Ульянова Аностасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ульянов Николай Федорович
Отец ребёнка: Ульянов Федор Петрович
Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Любимцева Александра Федоровна
Отец ребёнка: Ульянов Федор Петрович
Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Рождение ребёнка
31.08.1931
Дочь: Лунева Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Ульянов Федор Петрович
Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Рождение ребёнка
17.03.1938
Дочь: Кузнецова Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Ульянов Федор Петрович
Ивановская обл., Владимирский р-н, д. Филиппуша
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977