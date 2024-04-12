Батосова (Плешакова) Кристина Вадимовна
Место рождения
Дата рождения26.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1984
Рождение ребёнка
10.10.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.04.2008
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности