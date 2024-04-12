Батосова (Плешакова) Кристина Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батосова (Плешакова) Кристина Вадимовна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

26.12.1984

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1984

Отец: Плешаков Вадим Евгеньевич

Мать: Плешакова Ольга Николаевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
10.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.04.2008

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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