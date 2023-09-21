Мохова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохова Екатерина Александровна

Место рождения

Подолово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.12.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подолово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 29.12.1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Квартира 99 ЦГА СПб. Фонд Р-7965. Опись 136. Дело 1923 Домовая книга прописки граждан по адресу: пр. Международный, д. 7
Смерть
Неизвестно

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