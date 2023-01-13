Бобровицкий Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1965
Дата смерти13.01.2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1965
Отец: Бобровицкий Владимир
Мать: Тамара
Бракосочетание
?.08.1987
Рождение ребёнка
23.12.1987
Дочь: Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Стародубова Марина Борисовна
Рождение ребёнка
18.03.1992
Сын: Бобровицкий Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Стародубова Марина Борисовна
Смерть
13.01.2023