Бобровицкий Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобровицкий Сергей Владимирович

Бобровицкий Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1965

Дата смерти

13.01.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1965

Отец: Бобровицкий Владимир

Мать: Тамара

Бракосочетание
?.08.1987

Жена: Стародубова Марина Борисовна

Рождение ребёнка
23.12.1987

Дочь: Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Стародубова Марина Борисовна

Рождение ребёнка
18.03.1992

Сын: Бобровицкий Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Стародубова Марина Борисовна

Смерть
13.01.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.