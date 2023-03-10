Яковлева (Пименова) Ирина Алексеевна
Место рожденияс.Еленино Аткарского уезда Саратовской губернии
Дата рождения21.09.1897
Дата смерти07.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
21.09.1897
с.Еленино Аткарского уезда Саратовской губернии
В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии за 1897 год имеется актовая запись за №95 о рождении у крестьянина собственника сельца Еленина Алексея Павлов... Показать все
Крещение
22.09.1897
Восприемники:села Варыпаевки крестьянин Стефан Филиппов Конов и крестьянская девица Евдокия Евфимова Тютина.Обряд крещения совершил священник Иоанн Знаменский,псаломщик Георгий Смирнов.
Бракосочетание
23.10.1913
Рождение ребёнка
26.09.1914
Сын: Яковлев Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич
Рождение ребёнка
27.04.1916
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич
Рождение ребёнка
18.08.1921
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич
Рождение ребёнка
30.05.1925
Дочь: Горковенко Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич
Рождение ребёнка
08.05.1927
Дочь: Резниченко Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич
Рождение ребёнка
25.05.1930
Дочь: Чеснокова Галина Афанасьевна
Отец ребёнка: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич
Варыпаевка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
07.05.1966
Похороны
Неизвестно
Воскресенское кладбище