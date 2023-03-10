Яковлева (Пименова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Пименова) Ирина Алексеевна

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Место рождения

с.Еленино Аткарского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

21.09.1897

Дата смерти

07.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1897

Отец: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

Мать: Пименова Екатерина Даниловна

с.Еленино Аткарского уезда Саратовской губернии
В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии за 1897 год имеется актовая запись за №95 о рождении у крестьянина собственника сельца Еленина Алексея Павлов... Показать все
Крещение
22.09.1897
Восприемники:села Варыпаевки крестьянин Стефан Филиппов Конов и крестьянская девица Евдокия Евфимова Тютина.Обряд крещения совершил священник Иоанн Знаменский,псаломщик Георгий Смирнов.
Бракосочетание
23.10.1913

Муж: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич

Рождение ребёнка
26.09.1914

Сын: Яковлев Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич

Рождение ребёнка
27.04.1916

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич

Рождение ребёнка
18.08.1921

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич

Рождение ребёнка
30.05.1925

Дочь: Горковенко Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич

Рождение ребёнка
08.05.1927

Дочь: Резниченко Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич

Рождение ребёнка
25.05.1930

Дочь: Чеснокова Галина Афанасьевна

Отец ребёнка: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич

Варыпаевка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
07.05.1966
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Воскресенское кладбище
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