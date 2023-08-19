Габитов Гибетулла
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Девлеткулов Габит
Мать: Салимявгар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сафура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габитов Хабиба
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габитова Зюмоха
Мать ребёнка: Сафура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Галиислам
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Токфагали
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно