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Габитов Гибетулла

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Место рождения

Верхнее Яхшеево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Девлеткулов Габит

Мать: Салимявгар

Верхнее Яхшеево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гибедуллин Курбангали

Мать ребёнка: Сафура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габитов Хабиба

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габитова Зюмоха

Мать ребёнка: Сафура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Галиислам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Токфагали

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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