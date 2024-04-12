Некрасов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Некрасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1853
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно