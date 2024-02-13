Королёва Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Михаил Егорович

Отец ребёнка: Королёв Егор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Елена Егоровна

Отец ребёнка: Королёв Егор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Королёв Егор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Королёв Егор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Егор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
2002

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