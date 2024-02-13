Королёва Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Королёв Егор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королёва Елена Егоровна
Отец ребёнка: Королёв Егор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королёва Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Королёв Егор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королёва Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Королёв Егор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
2002