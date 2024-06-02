Страхова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страхов Иван Антонович

Отец ребёнка: Страхов Антон Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страхов Антон Сергеевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Страхов Федот Антонов

Отец ребёнка: Страхов Антон Сергеевич

Ржавец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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