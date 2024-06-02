Страхова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Страхов Антон Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Страхов Антон Сергеевич
Ржавец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно