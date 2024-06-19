Шведовская Анна Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШведовская Анна Семёновна

Шведовская Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведовский Фёдор Гаврилович

Рождение ребёнка
16.01.1867 ст.

Сын: Шведовский Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович

Волковинцы, Хмельницька область
В МК ошибка. Отец записан как Гавриил Фёдорович, вместо Фёдор Гаврилович.
Рождение ребёнка
14.01.1869

Сын: Шведовский Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: (Шведовская) Фёкла Фёдоровна

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
14.06.1873 ст.

Сын: Шведовский Тихон Фёдорович

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.07.1875

Сын: Шведовский Прокопий Фёдорович

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.09.1877

Сын: Шведовский Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.02.1880

Дочь: (Шведовская) Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.05.1883 ст.

Дочь: (Шведовская) Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
18.04.1886 ст.

Дочь: (Шведовская) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.

Сын: Шведовский Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.