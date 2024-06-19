Шведовская Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Шведовский Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович
Сын: Шведовский Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович
Дочь: (Шведовская) Фёкла Фёдоровна
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович
Сын: Шведовский Тихон Фёдорович
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович
Сын: Шведовский Прокопий Фёдорович
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович
Сын: Шведовский Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович
Дочь: (Шведовская) Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович
Дочь: (Шведовская) Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович
Дочь: (Шведовская) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович
Сын: Шведовский Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Гаврилович