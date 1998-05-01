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Садчиков Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1925

Дата смерти

01.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1925

Отец: Садчиков Василий Николаевич

Мать: Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.1954

Сын: Садчиков Александр Александрович

Мать ребёнка: Садчикова Мария Васильевна

с. Щелкун Сысертского р-она Свердловской обл.
Смерть
01.05.1998
с. Щелкун Сысертского р-она Свердловской обл.
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