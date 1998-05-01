Садчиков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1925
Дата смерти01.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1925
Отец: Садчиков Василий Николаевич
Мать: Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1954
Сын: Садчиков Александр Александрович
Мать ребёнка: Садчикова Мария Васильевна
с. Щелкун Сысертского р-она Свердловской обл.
Смерть
01.05.1998
с. Щелкун Сысертского р-она Свердловской обл.