Чехурова (Козловская) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехурова (Козловская) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чехуров Игорь Александрович

Рождение ребёнка
06.09.2002

Сын: Чехуров Никита Игоревич

Отец ребёнка: Чехуров Игорь Александрович

Рождение ребёнка
10.02.2004

Дочь: Чехурова (Чехурова) Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Чехуров Игорь Александрович

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