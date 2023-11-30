Чехурова (Козловская) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.2002
Отец ребёнка: Чехуров Игорь Александрович
Рождение ребёнка
10.02.2004
Дочь: Чехурова (Чехурова) Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Чехуров Игорь Александрович