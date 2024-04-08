Рожкова (Чумакова) Агриппина Григорьевна
Место рожденияМураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Дата рождения03.06.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1906 ст.
Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
04.06.1906 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Марфа Лукьяновна Кутузова (Чумакова)
Смерть
Неизвестно