Рожкова (Чумакова) Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова (Чумакова) Агриппина Григорьевна

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Место рождения

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.06.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1906 ст.

Отец: Чумаков Григорий Лукьянович

Мать: Чумакова Матрёна Константиновна

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
04.06.1906 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Марфа Лукьяновна Кутузова (Чумакова)
Смерть
Неизвестно
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