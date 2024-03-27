Фатыхова (Галимова) Камербану
Место рожденияРоссия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Тавларово
Дата рождения19.05.1919
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
13.12.1939
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
07.11.1945
Рождение ребёнка
09.01.1950
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
06.01.1956
Рождение ребёнка
07.11.1957
Рождение ребёнка
31.08.1959