Фатыхова (Галимова) Камербану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатыхова (Галимова) Камербану

Место рождения

Россия, Татарстан, Рыбно-Слободский р-н, д.Тавларово

Дата рождения

19.05.1919

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1938

Муж: Фатыхов Гарфетдин Фатихович

Рождение ребёнка
13.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатыхов Гарфетдин Фатихович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатыхов Гарфетдин Фатихович

Рождение ребёнка
07.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатыхов Гарфетдин Фатихович

Рождение ребёнка
09.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатыхов Гарфетдин Фатихович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатыхов Гарфетдин Фатихович

Рождение ребёнка
06.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатыхов Гарфетдин Фатихович

Рождение ребёнка
07.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатыхов Гарфетдин Фатихович

Рождение ребёнка
31.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатыхов Гарфетдин Фатихович

Смерть
1994

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