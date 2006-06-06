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Лукманов Ильус Зуфарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1954

Дата смерти

06.06.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукманова Рида Рифкатовна

Рождение ребёнка
30.11.1978

Сын: Лукманов Рустем Ильусович

Мать ребёнка: Лукманова Рида Рифкатовна

Рождение ребёнка
15.10.1988

Дочь: Лукманова Гузель Ильусовна

Мать ребёнка: Лукманова Рида Рифкатовна

Смерть
06.06.2006

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