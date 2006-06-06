Лукманов Ильус Зуфарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1954
Дата смерти06.06.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1978
Сын: Лукманов Рустем Ильусович
Мать ребёнка: Лукманова Рида Рифкатовна
Рождение ребёнка
15.10.1988
Дочь: Лукманова Гузель Ильусовна
Мать ребёнка: Лукманова Рида Рифкатовна
Смерть
06.06.2006