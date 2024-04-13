Кириллова (Завертяева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Завертяева) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Анатолий Иннокентиевич

Рождение ребёнка
1970

Сын: Кириллов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Кириллов Анатолий Иннокентиевич

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Кириллова Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Кириллов Анатолий Иннокентиевич

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Кириллова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Кириллов Анатолий Иннокентиевич

Рождение ребёнка
1984

Сын: Кириллов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Кириллов Анатолий Иннокентиевич

Смерть
Неизвестно

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