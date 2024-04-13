Кириллова (Завертяева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970
Сын: Кириллов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Кириллов Анатолий Иннокентиевич
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Кириллова Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Кириллов Анатолий Иннокентиевич
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Кириллова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Кириллов Анатолий Иннокентиевич
Рождение ребёнка
1984
Сын: Кириллов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Кириллов Анатолий Иннокентиевич
Смерть
Неизвестно