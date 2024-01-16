Аскаров Сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскаров Сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 2002

Сын: Аскаров Сын

Мать ребёнка: Аскарова (Миниханова) Дочь

Рождение ребёнка
До 2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аскарова (Миниханова) Дочь

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