Стяжкин Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1953
Отец: Стяжкин Петр Семенович
Мать: Стяжкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стяжкин Слава Анатольевич
Мать ребёнка: Стяжкина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стяжкин Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Стяжкина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стяжкина Татьяна