Стяжкин Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтяжкин Анатолий Петрович

Стяжкин Анатолий Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1953

Отец: Стяжкин Петр Семенович

Мать: Стяжкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стяжкин Слава Анатольевич

Мать ребёнка: Стяжкина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стяжкин Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Стяжкина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стяжкина Татьяна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.