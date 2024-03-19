Турыгина Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1926

Дочь: Хиревич Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич

Антониха, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1926

Дочь: Хиревич Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич

Антониха, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрынина Неля Андреевна

Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич

Антониха, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турыгин Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич

Антониха, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турыгин Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич

Антониха, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турыгин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич

Антониха, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турыгина Нина Андреевна

Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич

Антониха, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турыгина Вера Андреевна

Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич

Антониха, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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