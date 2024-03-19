Турыгина Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1926
Дочь: Хиревич Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
15.07.1926
Дочь: Хиревич Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрынина Неля Андреевна
Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турыгин Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турыгин Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турыгин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турыгина Нина Андреевна
Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турыгина Вера Андреевна
Отец ребёнка: Турыгин Андрей Андреевич
Смерть
Неизвестно