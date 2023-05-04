Почивалина (Преснова) Екатерина Андреевна 02.12.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Почивалина (Преснова) Екатерина Андреевна

Автор
МП
Почивалин М.

женский, родилась 02.12.1898, Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

умерла 25.08.1981

Отец
Преснов Андрей ИгнатьевичНеизвестно г.р.
Мать
Преснова Варвара ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Почивалин Василий Павлович07.02.1901 г.р.
Дети
Почивалин Михаил Васильевич25.01.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1898

Отец: Преснов Андрей Игнатьевич

Мать: Преснова Варвара Дмитриевна

Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почивалин Василий Павлович

Рождение ребёнка
25.01.1932

Сын: Почивалин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Почивалин Василий Павлович

Рождение ребёнка
28.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Почивалин Василий Павлович

Смерть
25.08.1981

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