Почивалина (Преснова) Екатерина Андреевна
женский, родилась 02.12.1898, Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
умерла 25.08.1981
ОтецПреснов Андрей ИгнатьевичНеизвестно г.р.
МатьПреснова Варвара ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Почивалин Василий Павлович07.02.1901 г.р.
Дети
Почивалин Михаил Васильевич25.01.1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1898
Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1932
Сын: Почивалин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Почивалин Василий Павлович
Рождение ребёнка
28.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Почивалин Василий Павлович
Смерть
25.08.1981