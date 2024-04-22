Бабкин Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения01.01.1927
Дата смертиОколо 2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабкина Александра
Свирск, Свирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина Александра
Смерть
Около 2010
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость