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Бабкин Василий Константинович

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Место рождения

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

Около 2010

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: Бабкин Константин Иннокентьевич

Мать: Бабкина Екатерина Ивановна

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабкина Александра

Свирск, Свирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Александра

Смерть
Около 2010
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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