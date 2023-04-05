Ладыгина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1879

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ладыгин Василий Савельевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка https://ya.ru/archive/catalog/f251e4be-898f-4bf9-8508-8296cb239e55/5 Восприемники: Перов Андрей Мих... Показать все
Место жительства
Около 1879
Рождение ребёнка
05.07.1880

Сын: Ладыгин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ладыгин Василий Савельевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка https://yandex.ru/archive/catalog/d630f44c-d5d9-4344-98e4-ecf9b3591ff6/95 Восприемники: Орков Игн... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1882

Дочь: Зиновья Васильевна

Отец ребёнка: Ладыгин Василий Савельевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 438 (1882) - с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Александровка Восприемники: Огарков Игнатий Николаев, Ладыгина Евгения Ионова
Рождение ребёнка
06.11.1884

Сын: Ладыгин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ладыгин Василий Савельевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 508 (1884) - с Дмитриевка, Васильевка, Ново-Спасское, Ново-Михайловка Восприемники: Сокольников Егор Акимов, Ладыгина Евгения Ионова
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ладыгин Василий Савельевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка. Восприемники: Ладыгин Григорий Иванов, Сокольникова Анастасия Савельева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Василий Савельевич

Смерть
Неизвестно
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