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Шахов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Шахов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахова Галина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахов Бронислав Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахов Вениамин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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