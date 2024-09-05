Шахов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Шахов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахова Галина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахов Бронислав Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахов Вениамин Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно