Рахимов (Мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов (Мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Рахимов (Мухамедрахимов) Ярулла

Мать: Рахимова(Мухамедрахимова) ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахимова Шамсиямал 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Рахимова) Мархаба Губайдулловна

Мать ребёнка: Рахимова Шамсиямал 1 Жена

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Сын: Рахимов Салих Губайдуллович

Мать ребёнка: Рахимова Шамсиямал 1 Жена

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Хусаинова (Рахимова) Гульчира Губайдулловна

Мать ребёнка: Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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