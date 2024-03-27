Рахимов (Мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Рахимова) Мархаба Губайдулловна
Мать ребёнка: Рахимова Шамсиямал 1 Жена
Рождение ребёнка
1907
Сын: Рахимов Салих Губайдуллович
Мать ребёнка: Рахимова Шамсиямал 1 Жена
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Хусаинова (Рахимова) Гульчира Губайдулловна
Мать ребёнка: Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна
Рождение ребёнка
16.12.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна
Рождение ребёнка
20.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно